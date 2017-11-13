«Миротворец» внес в свой черный список режиссера Федора Бондарчука

Так, сообщается, что Федор Бондарчук обвиняется в антиукраинских настроениях и их пропаганде, активной поддержке политики страны-агрессора Российской Федерации, а также манипулировании общественно значимыми данными. Насколько известно, Федор Бондарчук во время аннексии Россией Автономной Республики Крым в 2014 году вместе с множеством других деятелей культуры из РФ поддержали политику российского лидера Владимира Путина по Украине и Крымскому полуострову. В результате такого хода событий, Бондарчук попал в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украинского государства, а также ему запретили право въезжать на украинскую территорию.
Напомним, ранее перед этим, в августе месяце в базу данных сайта «Миротворец» в раздел «Чистилище» был внесен еще один российский актер Сергей Безруков, что было связано с «сознательным нарушением последним государственной границы Украины».