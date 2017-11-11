Експерт: перипетії судової реформи у розпалі

Як наголошує політичний аналітик Олеся Яхно-Белковська, формування довіри до суду є дуже важливим елементом демократичних реформ, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований експертом у соціальній мережі.
Так, сьогодні одинадцятого листопада 2017 року, президент підписав указ про прийняття на посаду суддів ВСУ. Після того, як судді складуть присягу, процедуру оновлення судової системи можна буде вважати запущеною. Блогер нагадує, що конкурс на посаду суддів Верховного суду стартував трохи більше року тому – сьомого листопада 2016 року. У відборі брали участь тисяча чотириста тридцять шість кандидатів.
Але заяви подали тільки вісімсот сорок шість осіб. До конкурсу було допущено шістсот п’ятдесят три, з них шістсот двадцять п’ять були допущені до проходження кваліфікаційного оцінювання. Перевірка професійних якостей має бути доволі ґрунтовною, а тому кандидати проходили співбесіди, тести, перевірки НАБУ та НАЗК. Нарешті, двадцять сьомого липня поточного року Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила список, в якому містились імена ста двадцяти переможців. До речі, незважаючи на критику, переможцями стали як вихідці з судової системи, так і викладачі ВНЗ, адвокати, правозахисники, які мають досвід роботи в ЄСПЛ.