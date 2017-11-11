Блогер: з’їзд «Народного Фронту» практично не залишає варіантів для Банкової

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Як наголошує блогер Тарас Загородній, партійний з’їзд «Народного Фронту», який відбувся сьогодні, одинадцятого листопада 2017 року, практично не залишає варіантів для Банкової, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній мережі.Зокрема, блогер підкреслює, що загальний меседж від з’їзду «Народного Фронту» практично не залишає альтернатив: або ж проведення конституційної реформи (яка дуже сильно обріже повноваження глави держави), або ж партія піде на вибори президента, виставивши окремого кандидата (цілком можливо, що в список потрапить Володимир Гройсман). У такому випадку ситуація може скластись так, що Петро Порошенко у другий тур не пройде, а «Народний Фронт» спроможеться навіть потрапити до парламенту.Проблема полягає в тому, що тільки-но Порошенко заїкнеться про скорочення власних повноважень, вся вертикаль влади впаде відразу ж. Тоді шанси бути переобраним взагалі наближатимуться до нуля. У Банкової практично не залишається варіантів. Наприклад, доволі радикальним способом вирішення проблеми став би розпуск парламенту зі спробою викинути «Народний Фронт» в нішу опозиції (там він відразу потоне) і підпорядкуванням БПП міністерств, які видаються важливими у контексті виборів, - зауважує Загородній.