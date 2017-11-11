Яценюк анонсировал участие «Народного фронта» в президентских и парламентских выборах

Бывший глава украинского правительства и глава партии «Народный фронт» Арсений Яценюк сегодня, 11 ноября, заявил, что представляемая им политическая сила будет принимать участие в запланированных на 2019 год парламентских и президентских выборах, передает replyua.net. По словам Яценюка, задача «Народного фронта» - выполнение программы партии, которая, как он считает, является необходимой для страны, и в 2019 году пойти на президентские выборы, пойти на парламентские выборы. Бывший глава правительства добавил, что его команда теперь более сильная после политического кризиса 2016 года, в результате которого он подал в отставку.
«Очень жаль, что наши партнеры по коалиции решили поступить недальновидно. Я ожидал полной поддержки от президента. Президент совершил ошибку. Что я могу ответить президенту? Традиционный ответ в украинской политике: мы переходим в оппозицию… Сегодня же я президенту Порошенко хочу ответить следующее: господин президент, спасибо за опыт, мы стали сильнее, — сказал Яценюк.
Также политик выразил надежду, что «все участники того политического кризиса сделали выводы и не будут в дальнейшем допускать подобные ошибки».