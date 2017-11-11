Украина должна прекратить железнодорожное сообщение с РФ – постпред Порошенко в Крыму

В своей статье для ZN.UA постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отмечает, что для того, чтобы реализовать свою военную стратегию против Украины, Россия берет заложников на оккупированном полуострове, передает replyua.net.
«С учетом таких обстоятельств возникает несложный вопрос: а как государство и представители гражданского общества должны проводить правильную политику в вопросе заложников, в том числе, крымских? По моему личному мнению, большая часть большинство нынешних рефлексий и действий по этому поводу запланированы агрессором, отвечают его интересам и являются составляющими его стратегии войны против украинского народа. Войны на наше уничтожение, — отметил Бабин.
Эксперт считает, что Украина способна противопоставить России две стратегии, которые помогут решить ситуацию: добиться минимизации количества пленников в России, а еще обеспечить их защиту на оккупированных территориях. В первую очередь, считает постпред, Украине необходимо «двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ».