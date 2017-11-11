Климкин: «Закон о реинтеграции Донбасса фактически готов»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил, что процесс разработки проекта резолюции касаемо миротворческого контингента на Донбассе, передает replyua.net. «Можно сказать, что у нас почти готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, поскольку это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, и с Великобританией работаем», – отметил он.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что документом предусматривается работа миротворческой миссии на всей оккупированной территории Донбасса, в том числе, границу с Россией, а также «гарантию безопасности для подготовки к переходному периоду». Министр не захотел называть приблизительное количество миссии, при этом он не подтвердил и не опроверг названную в американских СМИ цифру, – 20 тысяч миротворцев.
Павел Климкин добавил, что для украинской стороны принципиальную важность играет отсутствие в составе миссии представителей российских войск и «тех, кого Россия может использовать в своих целях». Напомним, что 20 октября спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что передача украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев является критически важной.