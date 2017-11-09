Блогер: ці хлопці нічим не відрізняються від традиційних корупціонерів

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За словами блогера та громадського активіста Карла Волоха, особи, які називають себе гучним іменем «антикорупціонерів», поводяться доволі таким дивно, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, Волох нагадує, що два роки так звані «антикорупціонери» докладали всіх можливих зусиль для того, щоб закон про «спецконфіскацію» не пройшов у будь-якому вигляді. Нагадаємо, законопроект, підтримуваний, у тому числі, і самим блогером, встановлював правило так званої «зворотної презумпції» - вважалось, що особа, підозрювана у корупції, має самостійно довести законність отримання нею відповідних активів. Цей механізм, аналоги якого існують у правових системах практично всіх цивілізованих держав, дав би можливість повернути кошти, вкрадені командою Януковича, просто та елегантно.Але проект не пройшов ні у якому вигляді, і тому Генеральна прокуратура вирішила піти традиційним шляхом. Відтепер так звані «антикорупціонери» стараються зі всіх сил аби тільки допомогти Януковичу та його прибічникам повернути кошти назад. Власне, саме тому в очах блогера когорта «антикорупціонерів» нічим не відрізняється від традиційних корупціонерів: одні продають державні інтереси за хабарі, а другі – за гранти та політичний піар.