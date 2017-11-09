Віднині президент призначатиме керівників місцевих адміністрацій та їх заступників

Депутати українського парламенту сьогодні, 9 листопада, підтримали за основу а в цілому проект закону №7126, яким передбачені зміни до деяких законів відносно окремих питань проходження державної служби. Як інформує replyua.net, проголосували за прийняття документу 234 народних депутата. Таким чином, документом передбачається внесення змін до закону про державну службу, згідно з якими посади глав місцевих державних адміністрацій, їх заступників не будуть посадовими особами України . Закон «Про державну службу» не буде поширюватися на глав місцевих держадміністрацій та їх заступників.
Разом з тим, прийнятий в цілому Верховною Радою проект закону передбачає, що до категорій посад державної служби віднесуть керівників і заступників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, апаратів місцевих адміністрацій.
Цими ж змінами передбачається, що глави центральних органів виконавчої влади, які не працюють у Кабміні, а також їх заступники будуть призначатися на посаду і звільнятися Кабінетом міністрів в порядку, передбаченому законодавством. Крім того, віднині скасована норма ст. 91 про те, що глав місцевих державних адміністрацій призначає і звільняє глава держави за поданням уряду.