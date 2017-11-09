Эксперт рассказал о взаимосвязи введения миротворцев на Донбасс и разрыва дипломатических отношений с Россией

Если Киев разорвет дипломатические отношения с Москвой, перспектива введения миротворческого контингента ООН на Донбасс может оказаться под угрозой. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «Апострофу» озвучил дипломат Владимир Хандогий. Он отметил, что разрыв дипотношений - это вопрос политического характера, который лишен практического смысла. «Судя по всему, необходимо вести разговоры о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с агрессором. К тому же, любой закон, который принимает парламент, будет иметь политическое значение, ведь вопросы установления и разрыва дипотношений – компетенция правительства», - отметил дипломат.
Специалист рассказал об опасности такого шага, который может оказать негативное влияние на процесс урегулирования ситуации на Донбассе.
«Нас могут обвинить, что если мы в течение четырех лет войны не разрывали дипломатические отношения, то зачем поднимать этот вопрос сейчас. К тому же, это неактуально сейчас, когда появляются варианты решения конфликта на Донбассе, я имею в виду миротворцев. Поэтому, подобный шаг способен затормозить и отрицательно повлиять на этот процесс»,- подчеркнул Хандогий.