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Експерт: позиція, зайнята депутатами «Опозиційного блоку», відверто дивує

Експерт: позиція, зайнята депутатами «Опозиційного блоку», відверто дивує
Як наголошує політолог Олеся Яхно-Белковська, іноді українські політики демонструють відверто алогічну позицію у питаннях, які стосуються реінтеграції Донбасу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що нещодавно народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул взявся скаржитись журналістам – мовляв, його політична сила внесла до Верховної Ради десяток законопроектів, які стосуються виконання політичної частини Мінських угод, але їх не пропускають. Цікаво, а народного обранця Вілкула не турбує той факт, що безпекова частина угод не виконується? Більше того, що її невиконання російською стороною зафіксоване не тільки Україною, а і партнерами по Нормандському формату (Німеччина та Франція) та Сполученими Штатами (у форматі Волкер-Сурков).

Всім відомо, що виконання Мінських угод у послідовності: «спочатку політика, потім безпека» - одна із основних позицій Кремля. Як бачимо, є українські політики, які її відтворюють у національному дискурсі. Але що найбільш дивно – це те, що всі чудово розуміють: Путін з таким підходом вже давно провалився, - підсумовує Яхно-Белковська.
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