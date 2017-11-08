Експерт: я різного чекав від НАБУ, я відверто зневажаю його керівника, але не міг передбачити такого!

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Політичний оглядач Mason Lemberg у Фейсбук розмірковує з приводу того, як окремі правоохоронні органи маніпулюють своїми повноваженнями для того, щоб захистити статки корупціонерів, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер нагадує, що у 2014 році було заарештовано кілька мільярдів коштів, розкрадених Януковичем і виведених із країни. Протягом двох років (2015, 2016) велись розмови з приводу того як стягнути ці кошти до бюджету. Пропонують закон про спецконфіскацію, але колишні регіонали, самопоміч та єврооптимісти голосують проти. Мотивація була дуже дивною: гроші Януковича можуть розкрасти – тобто, краще їх лишити самому президенту-втікачу, він не розкраде, - іронізує блогер. Після цього ГПУ стягує кошти до бюджету через суд, за що їх активно критикують ЗМІ, а організація Transparency International вимагає розсекретити рішення суду – мабуть, для того, щоб Януковичу було зручніше судитись з Україною.Але сьогодні ідіотизм сягнув свого апогею – НАБУ вирішило пресувати Ощадбанк за те, що він перерахував кошти до бюджету. Як наголошує блогер, він давно не чекав нічого хорошого від НАБУ і відверто зневажає його керівника, але навіть у найлютіших фантазіях неможливо уявити, щоб державний орган, який тринькає 800 мільйонів на рік і повертає до бюджету за цей період 21,7 мільйонів, додумається вимагати повернення коштів з бюджету злочинцям.