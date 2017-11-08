Прості роздуми показують, хто є закулісним ляльководом Савченко – політолог

Як підкреслює політолог Юрій Романенко, нещодавно журналісти змогли зафільмувати листування скандального нардепа Надії Савченко та відомого оглядача Дмитра Гордона, - про це інформує видання replyua.net.
Зокрема, у листуванні з Гордоном, Савченко наполягала на зустрічі з таємничим чоловіком, на що Гордон відповів, що «він на цьому тижні в Мінському процесі, давай на наступному». Але про кого ж йдеться? Хто той таємничий «він», з яким Савченко сконтактовує Гордон? Як іронізує Романенко, про драгдилера не йдеться – все-таки у Білорусі з наркотиками суворо. Роман Безсмертний давно вийшов з переговорної групи.
Тоді залишається п’ятеро учасників контактної групи з боку України: Леонід Кучма, Євгеній Марчук, Віктор Медведчук, Ірина Геращенко та Ольга Айвазовська. Зрозуміло, що Геращенко та Айвазовська не є нашими таємничими кандидатурами в силу статі. Що може бути цікавого у Кучми для Савченко? Доступ до каналів Пінчука? Але у скандальної депутатки вже є практично необмежений ефір на 112 та NewsOne. Та і Кучма, ймовірно, не відчуває до цієї політикині нічого, окрім огиди. Що стосується Марчука, то аргументи аналогічні – газетою «День» Савченко не зацікавиш. Лишається Медведчук, інтереси з яким цілком собі сумісні. І Гордон, який влаштовує їх зустрічі. Звісно, це всього лише здогади, але не дивуйтесь, якщо скоро ми побачимо ще одну партію, ляльководом якої виступатиме «він», - прогнозує політолог.