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Політолог: якщо продовжуватимемо у тому ж дусі, створення цього органу ми не побачимо ніколи

Політолог: якщо продовжуватимемо у тому ж дусі, створення цього органу ми не побачимо ніколи
Як підкреслює політичний аналітик Тарас Чорновіл, зараз наша «демократія» більше скидається на охлократію, - про це інформує видання replyua.net, послуговуючись дописом експерта в соціальній мережі.

Наприклад, Чорновіл нагадує, що в Україні вже давно мав бути створений новий орган слідства – Державне бюро розслідувань, яке мало б перебрати функції слідства у прокуратури. Але, як підкреслив сьогодні Генпрокурор Юрій Луценко, якщо в Києві і далі делегуватимуть повноваження щодо запуску цього органу політикам, ми можемо взагалі ніколи не дочекатись ДБР. Справа в тому, що ще більш ніж півтора роки тому всіма гілками влади було створено комісію, яка має обрати очільника ДБР. Зрозуміло, що тих, хто хотів би опинитись у такому кріслі – більш ніж достатньо, і кожен має свої аргументи, свої стежки до серця кожного члена комісії.

Чорновіл нагадує, що до складу комісії ні ВРУ, ні президент не можуть призначити керованих кандидатів – натомість ці посади мають займати особи, у яких є хоч якийсь авторитет у правничих колах. Далі, через виклики і спокуси, члени комісії «дрейфують» у бік якогось кандидата. Звісно, демократія – це добре, але зараз ми можемо на власні очі спостерігати зловживання нормами процесуального права. Продовження ще на два роки повноважень прокуратури щодо ведення слідства не виправить ситуацію у глобальному розрізі. Тож варто вже наважитись і передати питання створення ДБР якомусь компетентному органу (наприклад, тій же прокуратурі), а потім запобігати зловживанням. Бо у такому розрізі наша демократія більше схожа на охлократію, - наголошує Чорновіл.
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