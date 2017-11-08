Експерт: з Саакашвілі є дві альтернативи, і обидві дуже погані

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Як підкреслює політичний експерт Тарас Чорновіл, екс-губернатор Одещини Михеїл Саакашвілі поставив Україну перед дуже незручним вибором, і всі альтернативи, які стосуються статусу останнього, однаково погані, - про це інформує портал replyua.net з посиланням на допис оглядача, опублікований ним у соціальній мережі.Зокрема, сьогодні, восьмого листопада 2017 року, у Варшаві відбувся однойменний безпековий форум. Раніше Саакашвілі обіцяв, що він обов’язково візьме у ньому участь, виступаючи як підтверджений доповідач, але у Польщі політик так і не з’явився.У цьому контексті, навіть важко визначитись, на жаль чи на щастя. З одного боку, було б непогано позбутись такого смердючого гнійника вдома, але натомість можна отримати купу екскрементів у не надто дружній зараз Польщі та зверхній Європі. З іншого боку – «насолоджуватись» цим смородом у себе вдома, але мати хоча б найменшу перспективу рано чи пізно екстрадувати політичного шахрая до Тбілісі. В останньому випадку, з огляду на тривалість та непередбачуваність процедури, Саакашвілі теж встигне вилити на державу чимало критики і підняти хвилю співчутливого люмпену. І навіщо йому дали те громадянство! – наголошує Чорновіл.