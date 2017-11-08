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Пашинский считает невозможным внесение правки о разрыве дипломатических отношений с Россией

Пашинский считает невозможным внесение правки о разрыве дипломатических отношений с Россией
На сегодняшний день внесение поправок о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией в проект закона о реинтеграции Донбасса нереально. Как передает replyua.net ссылкой на «Интерфакс», такое мнение озвучил народный депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский. По его словам, все внесенные правки уже опубликованы на сайте комитета, а подать их можно на протяжение двух недель после первого чтения , то есть, в срок, установленный регламентом. Также политик добавил, что поправки о разрыве дипотношений в законопроекте сейчас нет.

«Это не является компетенцией данного закона. В нашем законодательстве прописана процедура установления дипломатических отношений», – сказал нардеп.

Накануне российское издание «Коммерсантъ» проинформировало, что народный депутат Винник внес поправку в законопроект о реинтеграции, которая подразумевает разрыв официальных дипотношений Украины с Россией. «В законе о реинтеграции Донбасса, который предстоит рассмотреть Верховной Раде во втором чтении, Россия будет признана страной-агрессором – надеюсь, голоса под это наберутся», – процитировала его газета.
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