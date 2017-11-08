Нардеп: «Реформы не всегда являются реформами»

Часть реформ, которые были приняты депутатами украинского парламента, в действительности нельзя отнести к реформаторским. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «Обозревателю» озвучила Виктория Сюмар, заместитель руководителя парламентской фракции «Народный фронт» и председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики
«В некоторой степени я опасаюсь на счет того, каким образом будут работать некоторые реформы. Очень странно, что больше всего критики вызвал закон «Об образовании», хотя на самом деле он является одним из наиболее ответственно подготовленных. Получается так, что мы голосуем за реформы, которые иногда на самом деле не являются реформами, просто их так называют – и это необходимо признать», - отметила Сюмар. Парламентарий добавила, что достаточно много претензий к судебной реформе.
«Лично я не голосовала за судебную реформу, поскольку у меня очень много претензий и вопросов к ней. Там очень много проблем и коррупции. Просто не хватает судьей. Например, я по этой же причине не могу получить развод», - подчеркнула депутат.