Експерт: «народний імпічмент Порошенку», безсумнівно, найкраща з ідей Саакашвілі

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами політичного оглядача Дмитра Вовнянка, ініціатива, з якою виступив сьогодні екс-губернатор Одещини Михеїл Саакашвілі, є, ймовірно, однією з найкращих його вигадок за останній період, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на «Тверезо».Так, Вовнянко зазначає, що сьогодні Саакашвілі вирішив оголосити Порошенку «народний імпічмент». Ви знаєте, це чудова новина. По-перше, опозиційна сила, яка користується такою шаленою підтримкою населення, що збирає під свої партійні стяги аж менше десятої відсотка населення столиці, має право вимагати і народного імпічменту, і польотів на Марс чи Венеру, і запровадження ельфійської мови як другої державної. Власне, чим би цей гурток не тішився – все добре.По-друге, опозиційна сила, яка байдужа приблизно 99,966% населення столиці, своїми постійними акціями зможе добитись виключно протилежного результату – врешті-решт її зненавидять, що тільки зміцнить позиції влади. Такі перфоманси стануть згубними не тільки для рейтингу Саакашвілі, а і для рейтингу Самопомочі, Шабуніна, євро оптимістів, Парасюка та Тимошенко. Власне, чого можна чекати з високою долею ймовірності, так це того, що один швейцарський олігарх родом із Дніпра та російський, який виріс у Запоріжжі, нарешті уріжуть свої бюджети на політичне лобіювання в Україні рівно на суму, рівну витратам на утримання «революціонерів», - зауважує блогер.