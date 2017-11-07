Блогер: нашим виборцям багато чого хотілося б, але, на щастя, президент на своєму місці

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За словами блогера Олега Шарпа, варто остерігатись своїх бажань – вони можуть здійснитись. Так, наприклад, певний прошарок українського суспільства постійно незадоволений владою, щоб вона не робила, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача, опублікований ним у соціальній мережі.Так, наприклад, нещодавно стало відомо, що кондитерська корпорація Roshen, яка належить українському президенту Петру Порошенку, за десять місяців поточного року перерахувала до державного бюджету один мільярд двісті десять мільйонів гривень у вигляді податків. Тим не менш, дехто побачив у цьому негативний підтекст.Блогер цікавиться: чому знову погано? Наприклад, раніше ці ж люди кричали, що майбутній президент обов’язково має бути багатим і незалежним – мовляв, тоді ніхто сторонній не зможе впливати на його рішення. Тепер ці крикуни виявились розчарованими і пред’явили нові критерії: президент має бути бідним, як церковна миша, але випускником Сорбонни (по класу бандури) та КНУ (за спеціальністю «історія українців від найдавніших часів до кінця існування УРСР»). Більше того, новий президент має кататись на роботу на маршрутці, а у всіх своїх діях питати поради Саакашвілі і Семенченка. Та президент, на щастя, на своєму місці. І бізнес, який він створив раніше, працює на зміцнення держави, - наголошує блогер.