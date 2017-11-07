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Експерт про голосування за відставку Авакова: ніхто не захотів брати участь у виставі

Експерт про голосування за відставку Авакова: ніхто не захотів брати участь у виставі
Як підкреслює політичний оглядач Олексій Голобуцький, сьогоднішнє голосування за відставку очільника МВС Арсена Авакова показало повну неактуальність цього питання, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, Голобуцький підкреслює, що відповідно до закону про Кабмін, ніяке голосування не допоможе звільнити одного окремого міністра – для цього потрібна лише особиста заява. Ймовірно, тим депутатам, які про це не знали чи забули, відкрили очі їх колеги, і ніхто не захотів брати участь у погано зрежисованій виставі. Законопроект №5041 вносився нардепом Капліним ще у серпні минулого року – він і сам забув про його існування. Та і обстановка змінилась, і використані інструменти соціалістичного піару не цікаві цьому політику.

У чистому підсумку, 167 народних обранців проголосували за те, щоб розглянути законопроект за скороченою процедурою (щоб викреслити його нарешті з порядку денного), і аж 31 нардеп висловив своє персональне «фе» міністру. Власне, цим 31 депутатом виявилась «революційна група Лєщенко-Семенченко-Парасюк-Соболєв-Заліщук». І вже 102 нардепи своїми голосами «проти» висловили своє «фе» цим «революціонерам». Тож, можна констатувати, що ці голосування ніяк не впливають на політичну ситуацію, - підсумовує Голобуцький.
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