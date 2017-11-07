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Експерт розповів які ризики несе новий виборчий закон

Експерт розповів які ризики несе новий виборчий закон
Як підкреслює політичний аналітик Тарас Чорновіл, новий проект Виборчого кодексу несе у собі цілу низку ризиків, про які навіть не здогадуються народні депутати, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, по-перше, сам проект доволі об’ємний (588 статей на 437 сторінках), а тому занадто великий для пересічного нардепа. Навряд чи хоч хтось із них спроможний опрацювати таку кількість матеріалу. А це значить, що проект знову голосуватимуть за принципом політичної доцільності. По-друге, проект застарів ще до свого ухвалення. Справа в тому, що основна його частина була розроблена ще нардепами попередньої каденції, а наукові консультанти не змогли модернізувати його повністю. Тож низка прогресивних норм, прийнятих останніх часом, цим актом буде скасована.

Крім того, парламент й досі не спромігся дійти компромісу щодо нового складу ЦВК, але у проекті відновлено норму, яка діяла до березня 2014 року і забороняла членам ЦВК, термін повноважень яких завершився, брати участь у прийнятті рішень комісією. Тобто, якщо ВР не почне ворушитись і не обере членів ЦВК за власною квотою, у день набрання чинності законом ЦВК стане повністю нелегітимною, - зауважує експерт.
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