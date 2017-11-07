Експерт: особливо насторожує з цього приводу позиція «Опоблоку»

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За словами політичного експерта Тараса Чорновола, народні обранці сьогодні активно коментують можливість ухвалення Виборчого кодексу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.Так, експерт наголошує, що коментарі деяких народних депутатів не витримують жодної критики. Таке враження, що вони цей проект не тільки не читали, але і в очі не бачили. Але це вже звична практика для народних обранців – генерувати побільше шуму, аби лишень привернути до себе увагу. Низка нардепів, виступаючи «за» проект, аж до втрати здорового глузду, приписала йому такі наслідки, яких там і близько немає. Особливо старались з цього приводу «Самопоміч» та «Опозиційний блок», що, погодьтесь, насторожує.Наприклад, було озвучено позицію, що відтепер у раді не пустуватимуть крісла. Але яким чином впливає новий закон на депутатську та внутрішньофракційну дисципліну? Передбачає прямий вплив виборців? Але ж зараз найбільшими прогульниками є якраз мажоритарники, у яких зв'язок з виборцями найбільш тісний. Також говорили, що закон заборонить дорогу телевізійну та зовнішню рекламу. Але насправді положення, які стосуються реклами, викладені практично у тому ж вигляді, що і зараз. Є норми, які мали б потенційно обмежити зловживання «джинсою», але вони ідентичні до діючих, і їх з легкістю обходять, - зауважує експерт.