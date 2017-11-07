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Політолог: всі люблять перераховувати посади Саакашвілі, але мовчать про доволі важливий факт

Політолог: всі люблять перераховувати посади Саакашвілі, але мовчать про доволі важливий факт
За словами російського політолога Володимира Голишева, у прибічників Михеїла Саакашвілі є дивна звичка – вони дуже люблять ностальгувати за тими посадами, які займав у минулому їх кумир, - про це інформує видання replyua.net.

Так, Голишев підкреслює, що соратники Саакашвілі часто з гіркотою у голосі перераховують всі високі посади, які він займав: тут і екс-президент Грузії, і екс-губернатор Одещини, і екс-ведучий власного ток-шоу. А тепер, мовляв, така велика людина у наметі їсть ледь запарену локшину. Звісно, вони мають рацію, але чомусь мовчать про те, чому саме їх кумир пішов з посади. Наприклад, з поста президента Грузії Саакашвілі пішов у результаті розгромного програшу на виборах. Блогер нагадує, що щодо екс-президента у Грузії порушили кримінальне провадження – хочуть притягти його до відповідальності за численні злочини, вчинені у ході двох каденцій. З посади очільника Одеської ОДА Саакашвілі пішов сам, маючи карт-бланш від центральної влади (включно з «власними» МВС, прокуратурою та митницею) і проваливши роботу за всіма напрямками.

Контракт з ним як з журналістом на каналі ZIK не стали продовжувати, адже за місяць рейтинг його програми впав у 5-6 разів. Тобто, дешеву локшину у наметі їсть звільнений з огляду на свою профнепридатність журналіст, який до цього був президентом-злочинцем у країні, яка у 15 разів менша за Україну, і губернатором-невдахою у найбільш привабливій українській області. Все має бути точно, - наголошує блогер.
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