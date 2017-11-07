Політолог: «Наметові містечка біля ВР – це лише інструмент для піару політиків»

Наметове містечко, встановлене поруч із будівлею Верховної Ради не варто сприймати, як справжній протест, а лише як інструмент для піару політичних діячів. Як передає replyua.net, таку точку зору на своїй сторінці у Facebook оприлюднив експерт Олексій Краснопьоров.
За його словами, учасники протесту спричиняють багато незручностей пересічним мешканцям мста Києва. За словами Краснопьорова, жителі столиці незабаром готові будуть самостійно його знищити, якщо з боку правоохоронців не буде вжито необхідних заходів.
«Протягом вже декількох тижнів підряд наметове містечко, яке встановили поруч із будівлею Верховної Ради, постійно призводить до блокування трафіку в центр Києва. Якщо всі ці революціонери щось так прагнуть пояснити владі, поясніть мені, з якою метою створювати транспортний колапс, встановлюючи намети на проїжджій частині ?! Насправді це жодним чином не впливає на владу і депутатів, не змушує їх зробити життя людей кращим. Зовсім навпаки, це провокує незручності звичайним людям - жителям Києва, які вже протягом кількох тижнів не можуть нормально добиратися з роботи і на роботу», - заявив Краснопьоров.