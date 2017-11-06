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Нусс: Тимошенко знову зробила заяву, яка шокувала всіх

Нусс: Тимошенко знову зробила заяву, яка шокувала всіх
За словами політичного аналітика Павла Нусса, наприкінці минулого року очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко зробила заяву, яка всіх шокувала своїм цинізмом. Сьогодні вона знову повторила свої слова, - інформує видання replyua.net.

Так, сьогодні Тимошенко знову звинуватила Україну у війні на Донбасі. Коли вона робила це майже рік тому, вона зауважувала, що війну на Донбасі буцімто розв’язала українська влада, яка «розвалила країну». Нусс нагадує, що минулого року він з цього приводу писав: «Тимошенко звинувачує у чомусь президента, який зміг підняти з нуля армію, налагодити стосунки із західними партнерами та згуртувати націю і волонтерів. У той же час, сама лідерка «Батьківщини» не соромилась позувати на камеру з бійцями «Оплоту» та організовувати різноманітні імітації з політичною метою». Власне, ці слова і нині актуальні.

Сьогодні Тимошенко знову озвучила свою тезу, народжену в надрах російської пропаганди – буцімто «влада заробляє на війні шалені статки», а тому ця війна «вигідна владі». У ході своєї кількахвилинної «проповіді» Тимошенко жодного разу не згадала, що проти України здійснюється агресія і що винуватцем війни є Росія. Ну що ж, не варто чекати, що Тимошенко визнає Кремль ворогом і перестане підігравати Путіну, адже це основа її політичних переконань, - зауважує Нусс.
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