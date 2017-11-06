Нусс: Тимошенко знову зробила заяву, яка шокувала всіх

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За словами політичного аналітика Павла Нусса, наприкінці минулого року очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко зробила заяву, яка всіх шокувала своїм цинізмом. Сьогодні вона знову повторила свої слова, - інформує видання replyua.net.Так, сьогодні Тимошенко знову звинуватила Україну у війні на Донбасі. Коли вона робила це майже рік тому, вона зауважувала, що війну на Донбасі буцімто розв’язала українська влада, яка «розвалила країну». Нусс нагадує, що минулого року він з цього приводу писав: «Тимошенко звинувачує у чомусь президента, який зміг підняти з нуля армію, налагодити стосунки із західними партнерами та згуртувати націю і волонтерів. У той же час, сама лідерка «Батьківщини» не соромилась позувати на камеру з бійцями «Оплоту» та організовувати різноманітні імітації з політичною метою». Власне, ці слова і нині актуальні.Сьогодні Тимошенко знову озвучила свою тезу, народжену в надрах російської пропаганди – буцімто «влада заробляє на війні шалені статки», а тому ця війна «вигідна владі». У ході своєї кількахвилинної «проповіді» Тимошенко жодного разу не згадала, що проти України здійснюється агресія і що винуватцем війни є Росія. Ну що ж, не варто чекати, що Тимошенко визнає Кремль ворогом і перестане підігравати Путіну, адже це основа її політичних переконань, - зауважує Нусс.