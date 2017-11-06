Експерт: в Україні дуже переоцінюють вплив Саакашвілі на Білий дім

Колишній очільник Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі неодноразово підкреслював, що він «на короткій нозі» з представниками президентської адміністрації США. Чи так це насправді журналісти вирішили запитати у провідного наукового співробітника одного із основних аналітичних центрів у США «Атлантичної Ради» Тімоті Фербенка, - інформує replyua.net з посиланням на «Лігу».
Так, оцінюючи наслідки політичної кризи, яка розгорнулась через втрату громадянства Саакашвілі і можливі наслідки цього для україно-американських відносин, Фербенк зауважив, що в Україні схильні переоцінювати вплив та імідж Саакашвілі серед американського істеблішменту. Можливо, екс-президент Грузії мав близькі стосунки з людьми з адміністрації Буша-молодшого, але у тих, хто працює у Білому домі у поточний момент, він не користується авторитетом. Як зауважив експерт, Саакашвілі оцінюють як непоганого політика, але його поведінка наприкінці президентського строку і зараз показала, що він націлений на особистий піар, а не на результативну працю.
Крім того, Фербенк підкреслив, що те, що відбулось на кордоні 10 вересня цього року, виглядає як справжній цирк. Звісно, ця подія ніяк не прикрашає уряд, але Саакашвілі взагалі схожий на клоуна. Не дивно, що популісти в Україні об’єднуються, але якщо вони почнуть провокувати повстання, то реакція Вашингтону буде різко негативною – США зацікавлені у стабільній Україні, - наголосив експерт.