валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Експерт: в Україні дуже переоцінюють вплив Саакашвілі на Білий дім

Експерт: в Україні дуже переоцінюють вплив Саакашвілі на Білий дім
Колишній очільник Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі неодноразово підкреслював, що він «на короткій нозі» з представниками президентської адміністрації США. Чи так це насправді журналісти вирішили запитати у провідного наукового співробітника одного із основних аналітичних центрів у США «Атлантичної Ради» Тімоті Фербенка, - інформує replyua.net з посиланням на «Лігу».

Так, оцінюючи наслідки політичної кризи, яка розгорнулась через втрату громадянства Саакашвілі і можливі наслідки цього для україно-американських відносин, Фербенк зауважив, що в Україні схильні переоцінювати вплив та імідж Саакашвілі серед американського істеблішменту. Можливо, екс-президент Грузії мав близькі стосунки з людьми з адміністрації Буша-молодшого, але у тих, хто працює у Білому домі у поточний момент, він не користується авторитетом. Як зауважив експерт, Саакашвілі оцінюють як непоганого політика, але його поведінка наприкінці президентського строку і зараз показала, що він націлений на особистий піар, а не на результативну працю.

Крім того, Фербенк підкреслив, що те, що відбулось на кордоні 10 вересня цього року, виглядає як справжній цирк. Звісно, ця подія ніяк не прикрашає уряд, але Саакашвілі взагалі схожий на клоуна. Не дивно, що популісти в Україні об’єднуються, але якщо вони почнуть провокувати повстання, то реакція Вашингтону буде різко негативною – США зацікавлені у стабільній Україні, - наголосив експерт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
06 ноя 2017
5240

Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

Як зазначає журналіст Айдер Муждабаєв, є речі, які у цивілізованому суспільстві недопустимі і завжди будуть викликати відторгнення у мислячих людей, - про це інформує видання replyua.net з посиланням

Последние новости

Блогер: пару слів про зброю в США

Нусс: Тимошенко знову зробила заяву, яка шокувала всіх

Одесская Барби снялась в зарубежном хоррор-фильме

Диетолог: от картофеля не полнеют, а худеют

Этот овощ растет у каждого на грядке, но мало кто знает, что его называют убийцей раковых клеток

Експерт: в Україні дуже переоцінюють вплив Саакашвілі на Білий дім

Врачи назвали 4 типа варенья, которые больше всего укрепляют иммунитет

Портніков: той, хто виграє, назветься антикорупціонером, хто програє – корупціонером

Не люблю, коли дурять українців! - Ляшко розкритикував «план Маршала», запропонований для України Литвою

Нусс: вас вразить що вигадав Саакашвілі для того, щоб привернути до себе увагу

Умеров рассказал о том, что поможет вернуть Крым Украине

В Госдуме требуют отменить документы 1954-го о передаче Крыма Украине

Бірюков: здогадайтесь, яка ціна обмундирування спецпризначенця НАБУ та рядового піхотинця

Політик: почитав розслідування щодо офшорів Порошенка і залишився задоволеним

Експерт: колись про сьогоднішній день напишуть історики

Експерт: ось так виглядає підготовка до великої війни

Експерт: у цієї машини є тільки один недолік, і той не в моїх очах. А НАБУ черговий раз осоромилось

В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову

Гройсман рассказал, «какие двери откроет» закон о приватизации в Украине

Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

 Новости за день