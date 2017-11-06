Нусс: вас вразить що вигадав Саакашвілі для того, щоб привернути до себе увагу

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За словами політичного оглядача Павла Нусса, колишній губернатор Одещини Михеїл Саакашвілі не припиняє своїх спроб радикалізувати суспільство в Україні, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, Нусс переконаний, що у спробах привернути до себе увагу та розбурхати настрої в Україні Саакашвілі та його спонсори готові на все, у тому числі – і на інсценізацію замаху на них чи їх найближчих посіпак. Колишній одеський губернатор вже просто не може зупинитись, і генерує все нові і нові заяви у спробі пробудити у електорату хоч якусь цікавість до себе. Цього разу Саакашвілі розповів, що на нього буцімто вийшла якась таємнича «людина Порошенка», яка вимагала «атакувати Тимошенко і ігнорувати корупцію в оборонному секторі».Нусс пояснює, що, по-перше, Порошенко ні в якому разі б не став звертатись до Саакашвілі з політичними пропозиціями, особливо тими, які стосуються боротьби проти політичних опонентів. По-друге, маячня про «не чіпати корупцію в оборонному секторі» навіть не варта того, щоб її коментувати. По-третє, вибори до ОТГ показали, що Тимошенко і її партія перестали бути конкурентами для БПП. Більше того, з огляду на те, що їх «протести» провалились з тріском, та те, що Саакашвілі акцентував на неприязних стосунках між президентом і Тимошенко, цілком можна очікувати того, що доволі скоро ці люди (Саакашвілі, Тимошенко та їх спонсор – Коломойський) можуть організувати навіть замахи на когось із них у спробі радикалізувати суспільство, - прогнозує Нусс.