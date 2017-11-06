Бірюков: здогадайтесь, яка ціна обмундирування спецпризначенця НАБУ та рядового піхотинця

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Як зауважує блогер та волонтер Юрій Бірюков, обмундирування спецпризначенця НАБУ обходиться державі в стільки ж, як обмундирування чотирьох рядових піхотинців. Наскільки це виправдано? – інформує видання replyua.net.Так, Бірюков зауважує, що спецпризначенця НАБУ одягли і взули на 53 798 гривень. Власне, ця інформація знаходиться у відкритому доступі у Віснику державних закупівель і кожен, кого вона цікавить, може легко її знайти. Пам’ятаєте, як всім Фейсбуком ми дружно сміялись з «тактичних шкарпеток»? А от комплект форми військовослужбовця обходься взимку в 6 589 гривень, а влітку – в 5 427 гривень. Неважко порахувати, що загалом військовий одягнений на 12 016, або в чотири рази дешевше, ніж спецпризначенець НАБУ. Мабуть тому, що МО підходить до закупівель виважено, пам’ятаючи що втрачає державні кошти. Чи у НАБУ теж кошти з державного бюджету?Здавалося б, що у НАБУ мають служити слідчі, аналітики та експерти. Що вони штурмують, навіщо їм спецпризначенці? Чим ці спецпризначенці важливіші для країни ніж рядовий піхотинець? Але, ймовірно, кошти керівництвом НАБУ витрачаються так, як потрібно – незважаючи на те, що у наступному році держава зможе профінансувати потреби на обмундирування військових на 55% від потреби. І відразу згадується метушня навколо призначення аудиторів НАБУ. Цікаво, а кожен перший неупереджений аудитор поставить знак питання над такими витратами? – зауважує блогер.