Політик: почитав розслідування щодо офшорів Порошенка і залишився задоволеним

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Як наголошує народний депутат Олександр Бригинець, вивчення результатів розслідування, присвяченого офшорним рахункам президента Петра Порошенка, залишило його задоволеним, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, Бригинець нагадує, що днями з превеликим пафосом було опубліковано розслідування, присвячене статкам Порошенка. Власне, у контексті викладених висновків не можна не залишитись задоволеним. Наприклад, на відміну від британської королеви та інших знаменитих фігурантів чергового «зливу», Порошенко не ухилився від сплати податків і навіть не вивів кошти закордон. Він лише, як здається (саме це слово використали автори сюжету), хотів таке зробити у майбутньому. Звісно, це приємно, коли після великого розслідування єдине, що можна інкримінувати главі держави це те, що президент, «можливо», «ймовірно», «здається» хотів не заплатити податки.А от цитований у статті виступ президента не містить жодних «можливо» та «здається» - там Порошенко чітко розповідає що і як робив і чому це в інтересах нашої держави. Це при тому, що у нашій країні безліч тих, хто ухилявся, ухиляється і буде ухилятись від сплати податків. І цікава деталь: офшорних юристів з Мена злякало те, що Порошенко захотів помститись росіянам за збитий над Лугаськом ІЛ з десантниками. Може, корінь всіх «зливів» якраз в тому, що Порошенко продовжує за них мститись? – зауважує нардеп.