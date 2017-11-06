Експерт: колись про сьогоднішній день напишуть історики

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За словами політичного аналітика Віктора Уколова, сьогодні наша держава побачила безпрецедентний випадок, який, можливо, колись увійде до аналів історії як переломний момент розвитку прокуратури і правоохоронних органів загалом, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядач в соціальній мережі.Так, сьогодні, шостого листопада 2017 року, суд прийняв рішення про звільнення прикордонника Сергія Колмогорова. За словами Уколова, це рішення стало результатом безпрецедентного вчинку очільника Генеральної прокуратури Юрія Луценка. Саме він дав вказівку своїм підлеглим зірвати судове засідання, заплановане на минулий тиждень, і натомість зустрівся з активістами та стороною захисту Колмогорова. Внаслідок цього стаття кваліфікації була змінена на менш жорстку. Здається, колись про цей випадок зможуть написати історики.Як наголошує Уколов, йому в цій історії відверто шкода і Колмгорова, і застрелену жінку. Вони обоє стали жертвами війни, яку розв’язав російський президент Володимир Путін зі своїми прибічниками і посіпаками. Це важко довести з юридичного боку, але на лаві підсудних у цій справі має сидіти той, хто дійсно почав війну, напавши на Україну, - наголошує Уколов.