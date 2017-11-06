Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

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Як зазначає журналіст Айдер Муждабаєв, є речі, які у цивілізованому суспільстві недопустимі і завжди будуть викликати відторгнення у мислячих людей, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, Муждабаєв наголошує, що є речі, які він ненавидить ще з дитинства – це приниження інших людей. Сама ця картина надзвичайно неприємна, і журналіст зізнається, що всіма своїми силами завжди намагався протистояти випадкам приниження гідності інших людей, особливо, якщо таке приниження має груповий характер.У таких випадках натовп, який когось цькує, виглядає у рази гірше ніж той, кого принижують. Незважаючи на персоналії і на репутацію того, хто потрапив під «гарячу руку», групове приниження людини неприпустиме. Сьогодні під залою суду так званим «активістам» не вдалось принизити Зоряна Шкіряка – він виглядав більш достойним. Власне, в очах нормальних людей так завжди і трапляється, навіть у випадках, якщо жертва боїться групу. Але у випадку зі Шкіряком навіть і тіні страху не було помітно. Власне, нехай це слугує уроком для кожного, хто наступного разу надумає когось принижувати – цілком можливо, що все вийде навпаки, - підкреслює Муждабаєв.