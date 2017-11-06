Блогер: цей суд показав хто є хто

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За словами волонтера Тіма Златкіна, сьогоднішнє судове засідання у справі Колмогорова було більш ніж показовим, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, блогер наголошує, що для нього особисто судове засідання та події, що його супроводжували, виявились більш ніж показовими. Наприклад, дуже добре було видно тих, хто прийшов до суду виключно з метою піару. Деякі з’явились у залі судових засідань лише для того, щоб «випустити пару». І лише одиниці прийшли для того, щоб просто підтримати бійця, не розраховуючи отримати від цього якість додаткові преференції. Були і ті, хто сидів тихо, не привертаючи до себе уваги – хоча насправді доклав титанічних зусиль для звільнення Колмогорова. Були і ті, хто намагався застрибнути в останній вагон поїзда, що відходить, і самореалізовувались за рахунок погроз на адресу прокурора.Блогер зауважує, що деякі депутати поводились достойно, а деякі бігали по всій території, намагаючись не трапитись на очі колишнім побратимам і не отримати по голові. Дехто прямо під дверима судової зали влаштував з’ясування особистих стосунків. Якщо підсумувати – то суд показав хто є хто. Висновки кожен для себе зробить сам, - наголосив блогер.