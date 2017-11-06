Блогер: цей суд показав хто є хто

За словами волонтера Тіма Златкіна, сьогоднішнє судове засідання у справі Колмогорова було більш ніж показовим, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер наголошує, що для нього особисто судове засідання та події, що його супроводжували, виявились більш ніж показовими. Наприклад, дуже добре було видно тих, хто прийшов до суду виключно з метою піару. Деякі з’явились у залі судових засідань лише для того, щоб «випустити пару». І лише одиниці прийшли для того, щоб просто підтримати бійця, не розраховуючи отримати від цього якість додаткові преференції. Були і ті, хто сидів тихо, не привертаючи до себе уваги – хоча насправді доклав титанічних зусиль для звільнення Колмогорова. Були і ті, хто намагався застрибнути в останній вагон поїзда, що відходить, і самореалізовувались за рахунок погроз на адресу прокурора.
Блогер зауважує, що деякі депутати поводились достойно, а деякі бігали по всій території, намагаючись не трапитись на очі колишнім побратимам і не отримати по голові. Дехто прямо під дверима судової зали влаштував з’ясування особистих стосунків. Якщо підсумувати – то суд показав хто є хто. Висновки кожен для себе зробить сам, - наголосив блогер.