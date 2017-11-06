Юристи Порошенка прокоментували офшорні розслідування журналістів

Як повідомили експерти юридичної компанії Avellum, розслідування, в якому главу української держави Петра Порошенка звинувачують в ухиленні від сплати податків, невірно надана точка зору їхніх юристів Як інформує replyua.net, про це йде мова в заяві на сайті компанії. Зокрема, представники юридичної фірми наголосили, що у матеріалах розслідування «присутні твердження маніпулятивного характеру, які фактично не мають жодних підтверджень та невірно відображають точку зору фірми, надану у відповіді на отриманий запит від «Слідства Інфо».
«Якби корпорація «Roshen» була продана, всі засоби було б перераховано кінцевому власнику в Україні, задекларовані і з них були б сплачено податки. Таким же чином, як і сьогодні, всі податки «Roshen» платить і надалі буде платити в Україні », - зазначають юристи.
Представники Avellum зауважили, що також заявляли журналістам про те, що корпорація «Roshen» не буде продаватися до завершення створення міжнародної холдингової структури. У компанії наголосили, що саме про це йшла мова у відповіді «Слідству.Інфо». 27 жовтня, проте журналісти «повністю проігнорували» цю інформацію і не висвітлили її в сюжеті.