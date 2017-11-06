Фесенко пояснил, кто следующий окажется под прицелом НАБУ

Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью сайту «24» заявил, что НАБУ, задержав сына главы МВД Александра Авакова, только начало расследование, передает replyua.net. По мнению политолога, в данном случае не стоит говорить о напряжении политических противоречий между Аваковым и Порошенко. Вероятнее, имеет место усиление взаимных подозрений. К тому же, добавил Фесенко, эти события не связаны с главой государства Петром Порошенко.
Эксперт добавил, что, если судить по имеющимся данным, президенту не нравится ситуация с задержанием сына Авакова, но он никак не влияет на работу НАБУ. Фесенко подчеркнул, что деятельность антикоррупционного бюро является автономной и направленной на защиту собственных интересов. Более того, в некоторой мере Петр Порошенко тоже столкнулся с проблемами с Бюро после начала расследования дела по отношению к отстраненному от руководства ГФС Роману Насирову, заместителю главы Минобороны Павловскому, янтарному делу, фигурантами которого являются депутаты из БПП.
По мнению Фесенко, в дальнейшем следует ожидать новых антикоррупционных расследований.