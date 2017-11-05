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СпецтемаКуприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

Блогер: я розумію, що прибічники Саакашвілі не поважають своїх опонентів, але вони не поважають навіть себе самих

Блогер: я розумію, що прибічники Саакашвілі не поважають своїх опонентів, але вони не поважають навіть себе самих
Як зауважує блогер Сергій Марченко, прибічники колишнього губернатора Одещини Михеїла Саакашвілі не поважають не тільки своїх політичних опонентів, а навіть і самих себе, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в Фейсбук.

Так, Марченко зауважує, що неповага до опонентів в українській політиці звична річ. Та і членів табору Саакашвілі можна зрозуміти: довго рекламована «революція», призначена на 17 жовтня, провалилась, рейтинг «месії» невпинно падає, Порошенко, як на те не сподівались, не втік у жіночій сукні, а навпаки, потираючи руки, спостерігає як півсотні учасників роблять із потенційно потужного протестного руху клоунаду. Звісно, після того, як всі надії розбились, залишається тільки образа і злість – тут ні вихованості, ні сентиментам немає місця.

Але самих себе поважати ви вмієте? Ви сприйняли квартиру Сергія Лещенка, гроші на яку позичили «мама і улюблена людина», як належне. Ви не відреагували на дорогі речі та сукні від брата Світлани Заліщук. Зараз жоден м’яз на вашому обличчі не поворухнувся тоді, коли Саакашвілі розповів, що його політичну кар’єру спонсорує бабця. Варто нарешті відкрити очі. Не страшно бути обманутим брехуном – всяке трапляється. Але знаходити нові і нові виправдання брехні свого кумира – це вже не просто соромно. Це тупо, - наголошує блогер.
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