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Експерт: наступний тиждень несе дві вирішальні інтриги

Експерт: наступний тиждень несе дві вирішальні інтриги
За словами політичного експерта Тараса Чорновола, наступний пленарний тиждень може принести як розгляд дуже корисних для нашої держави законопроектів, так і кілька скандалів. Для того, щоб з певністю прогнозувати, варто знати про дві обставини, - про це інформує видання replyua.net.

Так, двотижнева пленарка у Раді починається вже завтра. Зрозуміло, що варто чекати на скандали і рейвах, але залишається дві інтриги. По-перше, незрозуміло де буде очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко – в Україні чи закордоном. Якщо ескулапи та графік процедур це дозволять, то вона точно роздмухає чимало «зради» у сесійній залі. Друге питання полягає в тому наскільки Ігор Валерійович (Коломойський – ред.) проплатив «Міхомайдан». Чи входять сюди акції під Радою на 7 листопада? Далі коштів точно немає, адже Саакашвілі вже заявив, що його тітушки будуть розпущені після 7 листопада. У будь-якому разі варто розраховувати на яскраву телевізійну картинку під ВР.

А сам прядок денний буде доволі цікавим: голосування за бюджет у першому читанні та закон про державну політику на Донбасі. Крім того, розглядатимуть нові правила приватизації державних підприємств. Тож, якщо не буде блокування та саботажу, Рада має всі шанси хоч частково реабілітуватись перед суспільством, - зауважує Чорновіл.
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