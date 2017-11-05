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У Луценка зросла заробітна плата

У Луценка зросла заробітна плата
Очільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко у своїй декларації вказав, що отримав дохід у вигляді заробітної плати, розмір якої складає 172 395 грн. Як інформує replyua.net, відповідні зміни Луценко зробив на порталі НАПК вчора, 4 листопада. Водночас, у поданій 15 серпня поточного року декларації глава ГПУ повідомив про свої доходи у вигляді заробітної плати, яка склала 99 950 гривень, в лютому, згідно декларуванню, зарплата Луценко становила 92 841 грн. У жовтні Луценко заробив 142 тисяч гривень. Окрім того, 12 серпня Луценко задекларував подарунок від сина Олександра на суму 119 350 грн.

Варто нагадати: у липні Луценко стверджував, що заробітна плата регіональних і місцевих прокурорів збільшиться на 70%, адміністративних керівників - на 30%.

У серпні Кабмін погодив зростання розміру праці працівників прокуратури. У тому числі, було скасовано норму, у відповідності до якої оклад генпрокурора і його заступників склав певну кількість мінімальних зарплат, а зарплата прокурорів і слідчих зросте в 2,8-3 рази. Таким чином, генпрокурор може отримувати 166 тис гривень на місяць, враховуючи премію та матеріальну допомогу, його перший заступник зможе отримувати 139 тис грн., військовий прокурор - 142 тис грн., начальник департаменту - майже 49 тис грн.
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