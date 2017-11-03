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Експерт: дарма у Кремлі думають, що можна буде все повернути назад

Експерт: дарма у Кремлі думають, що можна буде все повернути назад
За словами Олесі Яхно-Белковської, доволі часто від українських політиків проросійського спрямування можна почути, що Україна, мовляв, відмовилась від російських ринків збуту. Але хто від кого насправді відмовився? – інформує видання replyua.net.

Так, наприклад, нардеп Євгеній Мураєв розповідає, що «наша влада відмовилась від ринків СНД». Але Яхно-Белковська нагадує, що не саме російська влада відмовилась від пропозиції створення двох ЗВТ (з ЄС та з СНД). Це саме у Кремлі вирішили застосувати спочатку торгівельний і політичний, а відтак і військовий шантаж. Це саме російська сторона не схвалила формат співпраці «3+1» - тоді, у 2013 році, на РФ скаржився навіть Азаров. Це росіяни, на відміну від білорусів та казахів, ввели мита на українські товари після того, як запрацювала ЗВТ Україна-ЄС. Це Москва закрила для України транзитне авіасполучення, що перешкоджає торгівлі з країнами Азії.

Тож це не Україна відмовилась від ринків, а Росія, почавши торгівельну, політичну, інформаційну, а потім і традиційну війну, зробила все для того, щоб зруйнувати тісні економічні зв’язки на регіональному ринку. Україна просто змушена була шукати нові ринки – і вона їх знайшла. У Кремлі дарма сподіваються, що все це можна буде «відіграти» назад. Все це не підлягає відновленню, адже ми вже майже навчились обходитись без РФ. І від цього стаємо тільки сильнішими, адже у нас немає іншого вибору: це питання життя і смерті, - наголошує експерт.
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