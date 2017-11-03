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Нусс: вас не лякає той факт, що «лідер української опозиції» психічно хворий?

Нусс: вас не лякає той факт, що «лідер української опозиції» психічно хворий?
На думку політичного аналітика Павла Нусса у соціальній мережі дарма насміхаються з дивних заяв екс-губернатора Одещини Михеїла Саакашвілі, - про це інформує інтеренет-видання replyua.net.

Так, напередодні Саакашвілі розповів журналістам про джерела свого фінансування – за його словами, він зараз живе і влаштовує протести під Радою на кошти своєї бабусі. Звісно, така заява викликала хвилю насмішок у мережі, але все не так просто як здається на перший погляд. Зокрема, Нусс зауважує, що українці взялись глузувати з «політика зі світовим ім’ям», «особистого ворога Путіна» з приводу того, що його забезпечують бабця, мати і дружина. Але чи насправді це так смішно?

Вас не страшить той факт, що людина, яка гордо претендувала на звання «очільника української опозиції», «головного борця з баригами», яка закликає повалити «шоколадний режим» і планує зайняти пост президента, показує явні ознаки серйозного психічного захворювання? Хіба може розповідати таке про бабцю здорова людина? Тож краще не сміятись, а мерщій відправляти його до Грузії – хай там вже вирішать його юридичні проблеми і відправлять нарешті людину на лікування. Йому воно потрібне як нікому, - наголошує Нусс.
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