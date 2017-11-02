Журналіст: НАБУ не помічає колоди у власному оці

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Як зауважує журналіст Андрій Дзиндзя, правоохоронна система України діє за принципом: «бачу в чужому оці тріску, а у власному і колоди не помічаю», - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем на персональній сторінці в соціальній мережі.Зокрема, до рук Дзиндзі потрапили документи, які стосуються закупівель, проведених на потреби самого НАБУ. Наприклад, антикорупційний орган придбав спортивних костюмів (наразі не будемо обговорювати навіщо співробітникам НАБУ потрібні ці спортивні костюми) на понад двісті тисяч гривень. Кожен із сорока двох костюмів коштував чотири тисячі вісімсот сімдесят гривень.Інша, надважлива для боротьби з корупцією річ – футболки, придбані тим же НАБУ. Кожна із них коштувала тисячу вісімсот п’ятдесят гривень. Що цікаво – постачальником цих предметів виступає той самий підприємець, у якого закупали рюкзаки співробітники Міністерства внутрішніх справ. Тобто, НАБУ намагається посадити Олександра Авакова за купівлю рюкзаків у того самого підприємця, у якого саме придбало незрозумілі предмети за завищеними цінами. Як виявляється, НАБУ у власному оці колоди не помічає, - підсумовує журналіст.