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Нусс: у поліції є жахливі відеозаписи з соратниками Саакашвілі - гомосексуалістами

Нусс: у поліції є жахливі відеозаписи з соратниками Саакашвілі - гомосексуалістами
За словами політичного аналітика Павла Нусса, незважаючи на те, що Михеїл Саакашвілі та його прибічники намагаються в Україні влитись у опозиційних рух, це не врятує їх від грузинського правосуддя, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що нещодавно при спробі в’їхати на територію України було затримано колишнього очільника грузинської військової поліції Магаса Кардаву. Сюди він їхав, ймовірно, на запрошення Саакашвілі, щоб, скориставшись наївними українцями, сховатись від грузинського правосуддя. Справа у тому, що поки Саакашвілі був президентом, його прибічники для утримання влади здійснювали жахливі злочини.

Як переконує блогер, грузинські слідчі знайшли низку відеозаписів, на яких високопоставлені гомосексуалісти з оточення Саакашвілі систематично ґвалтують осіб, ув’язнених в грузинських тюрмах. Серед них, крім вже загаданого Мегаса Кардави, Кохта Кодуа та Давид Чаганава. Нусс не має сумнівів, що такі відеозаписи, у тому числі, і визначили політичну долю Саакашвілі. За різними оцінками, кожен третій громадянин Грузії зазнав репресій під час правління цього політика. Вам все ще хочеться захистити Саакашвілі? Можете захистити його від суду в грузинській прокуратурі – звісно, якщо грузини не проломлять вам за це голову, - наголошує блогер.
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