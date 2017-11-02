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Нусс: шанований президент перетворився в маргінала – скоро його канонізують в РФ

Нусс: шанований президент перетворився в маргінала – скоро його канонізують в РФ
На думку політичного аналітика Павла Нусса, екс-президент Грузії та екс-губернатор Одещини Михеїл Саакашвілі завжди мав схильність до гіперболізації та манії величі. Тим не менш, зараз це проявляється особливо яскраво, - про це інформує видання replyua.net, послуговуючись дописом експерта в Фейсбук.

Так, Нусс нагадує, що в одній із програм на телеканалі народного депутата Євгена Мураєва (йдеться про NewsOne – ред.) Саакашвілі зараз натхненно розповідає ведучому, що, мовляв, «головний ворог Путіна сидить перед вами». Цікаво, чому Саакашвілі вирішив, що саме він є головним ворогом Кремля? Та за те, що він витворяє на вулицях української столиці, його в Росії скоро канонізують.

Саме «головний ворог Путіна» постійно ображає свідомий вибір українців, іменуючи всіх політиків (чомусь, окрім себе самого) баригами. «Головний ворог Путіна» покинув власний народ, втік з Грузії. Проблема в тому, що «головного ворога Путіна» ніхто не чекає, бо знають його звичку зраджувати своїх соратників і жертвувати ними для задоволення своїх інтересів. І смішно і сумно бачити як колись шанований і величний президент прекрасної держави перетворився на маргінала і «місцевого божевільного», дії і заяви якого із задоволенням використовують російські ЗМІ в інформаційній війні проти України, - зауважує блогер.
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