Нусс: шанований президент перетворився в маргінала – скоро його канонізують в РФ

На думку політичного аналітика Павла Нусса, екс-президент Грузії та екс-губернатор Одещини Михеїл Саакашвілі завжди мав схильність до гіперболізації та манії величі. Тим не менш, зараз це проявляється особливо яскраво, - про це інформує видання replyua.net, послуговуючись дописом експерта в Фейсбук.
Так, Нусс нагадує, що в одній із програм на телеканалі народного депутата Євгена Мураєва (йдеться про NewsOne – ред.) Саакашвілі зараз натхненно розповідає ведучому, що, мовляв, «головний ворог Путіна сидить перед вами». Цікаво, чому Саакашвілі вирішив, що саме він є головним ворогом Кремля? Та за те, що він витворяє на вулицях української столиці, його в Росії скоро канонізують.
Саме «головний ворог Путіна» постійно ображає свідомий вибір українців, іменуючи всіх політиків (чомусь, окрім себе самого) баригами. «Головний ворог Путіна» покинув власний народ, втік з Грузії. Проблема в тому, що «головного ворога Путіна» ніхто не чекає, бо знають його звичку зраджувати своїх соратників і жертвувати ними для задоволення своїх інтересів. І смішно і сумно бачити як колись шанований і величний президент прекрасної держави перетворився на маргінала і «місцевого божевільного», дії і заяви якого із задоволенням використовують російські ЗМІ в інформаційній війні проти України, - зауважує блогер.