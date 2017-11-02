Нусс: шанований президент перетворився в маргінала – скоро його канонізують в РФ

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На думку політичного аналітика Павла Нусса, екс-президент Грузії та екс-губернатор Одещини Михеїл Саакашвілі завжди мав схильність до гіперболізації та манії величі. Тим не менш, зараз це проявляється особливо яскраво, - про це інформує видання replyua.net, послуговуючись дописом експерта в Фейсбук.Так, Нусс нагадує, що в одній із програм на телеканалі народного депутата Євгена Мураєва (йдеться про NewsOne –.) Саакашвілі зараз натхненно розповідає ведучому, що, мовляв, «головний ворог Путіна сидить перед вами». Цікаво, чому Саакашвілі вирішив, що саме він є головним ворогом Кремля? Та за те, що він витворяє на вулицях української столиці, його в Росії скоро канонізують.Саме «головний ворог Путіна» постійно ображає свідомий вибір українців, іменуючи всіх політиків (чомусь, окрім себе самого) баригами. «Головний ворог Путіна» покинув власний народ, втік з Грузії. Проблема в тому, що «головного ворога Путіна» ніхто не чекає, бо знають його звичку зраджувати своїх соратників і жертвувати ними для задоволення своїх інтересів. І смішно і сумно бачити як колись шанований і величний президент прекрасної держави перетворився на маргінала і «місцевого божевільного», дії і заяви якого із задоволенням використовують російські ЗМІ в інформаційній війні проти України, - зауважує блогер.