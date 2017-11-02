Генпрокурор зустрівся з захисниками Колмогорова

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Як інформує речник Генерального прокурора Лариса Сарган, сьогодні Юрій Луценко провів зустріч з представниками захисту прикордонника Сергія Колмогорова, - про це інформує видання replyua.net.Так, історія прикордонника Сергія Колмогорова, якого було засуджено за вбивство особи, якого захист правоохоронця називає сепаратистом, до тринадцяти років позбавлення волі, збурила українців. Перша і друга інстанції визнали Колмогорова винуватим, але активісти не згодні з таким рішенням. Для того, щоб з’ясувати істину, Луценко провів зустріч з представниками ініціативної групи, які захищають прикордонника. Крім того, до заходу долучились перший заступник Генерального прокурора, співробітники військової прокуратури, сторона захисту, активісти, народні депутати.Обидві сторони обмінялись аргументами. У ході зустрічі було визначено, що під час слідства мали місце доволі грубі порушення прав засудженого Колмогорова і що відповідні докази з цього приводу будуть надані суду у разі повернення справи судом касаційної інстанції до апеляційного суду. До того ж, було обговорено можливість подання захистом нових доказів, які раніше не розглядались судом. Нагадаємо, що сьогодні Вищий спеціалізований суд переніс розгляд касаційної скарги від прикордонника.