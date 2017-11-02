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Кравчук: Будапештський меморандум нічого не гарантував Україні

Кравчук: Будапештський меморандум нічого не гарантував Україні
На своїй персональній сторінці у соцмережі Facebook журналіст Роман Бочкала процитував заяву першого президента України Леоніда Кравчука, згідно до якої Будапештський меморандум не давав нашій країні гарантій безпеки, інформує replyua.net.

«Я знаходився у студії біля Леоніда Кравчука. За час рекламної паузи у мене була можливість задати питання, які мене турбували. Перш за все - чи міг Будапештський меморандум гарантувати безпеку України. Перший президент відповів – ні, оскільки це тільки меморандум. Тобто, рамкова угода, навіть не договір. Сторони підтвердили наміри. Жодної конкретики і механізмів забезпечення зазначеного в тексті цей меморандум не мав. У такому разі, а чого ж, кажу, ми його підписали? Ну ... Це політика», - написав Бочкала. Водночас, Кравчук заявив, що рішення України відмовитися від ядерного статусу не було помилкою.

«Леонід Макарович сказав, що вибору як такого не було. Україна мала понад дві сотні боєголовок. Термін придатності закінчувався в 1997 році. Далі могли початися неконтрольовані процеси. «Єльцин мені говорив: якщо хочеш, залишай їх собі», - згадав Кравчук», - зазначив Бочкала.
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