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Аваков может лишиться своей должности

Аваков может лишиться своей должности
В Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта об отставке Арсена Авакова, главы Министерства внутренних дел Украины, передает replyua.net со ссылкой на официальный сайт ВР.

Автором первого законопроекта об отстранении Авакова от должности главы МВД выступил Юрий Левченко, народный депутат. Автором второго законопроекта об отстранении Авакова от занимаемой должности является Сергей Каплин, который считает, что министра нужно временно отстранить от занимаемой должности – пока идет расследование дела о скандальной закупке рюкзаков. Ранее народный депутат Юрий Левченко заявлял, что в Верховной Раде отказываются регистрировать проект постановления об отстранении Арсена Авакова. Александр Аваков, сын министра, также стал фигурантом дела о закупке рюкзаков по завышенной стоимости. Сын министра при этом назвал дело «политическим».

Рюкзаки шили в тюрьме по заказу МВД. Себестоимость одного такого рюкзака, пошитого в тюрьме, составила 60-130 гривен. При этом цена за рыночную вещь стоила бы на порядок выше - 550 гривен. Также сообщается, что ставился вопрос и о размере ущерба, который по заключению эксперта составил 565 гривен.
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