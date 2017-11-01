Нусс: Саакашвілі вже вичерпав всі способи привернути увагу до своєї персони

За словами політичного аналітика Павла Нусса, увага публіки – це єдине, на що до недавнього часу міг розраховувати в Україні Михеїл Саакашвілі. Тим не менш, зараз він втрачає і її, - про це інформує replyua.net.
Зокрема, сьогодні, першого листопада, Саакашвілі зробив чергову гучну заяву – мовляв, за затриманням сина Арсена Авакова Олександра стоїть Порошенко. Нусс зауважує, що стрімка маргіналізація не перешкоджає екс-губернатору, захопленого у полон манією величі, цілком серйозно переконувати громадськість в тому, що затримання Авакова-молодшого – це помста міністру внутрішніх справ за те, що останній не став розганяти зборисько, яке Саакашвілі називає протестом, під стінами Верховної Ради.
Власне, у Саакашвілі, здається, вже немає ідей як ще викликати увагу преси і громадськості до своєї персони. Саме тому він використовує для свого піару будь-який інформаційний привід. Але результат прямо зворотний: населення давно сприймає його як небезпечного клоуна, якого пора депортувати на Батьківщину. Здається, що єдине завдання так званої опозиції – це створити розкол в коаліції аби загнати країну у глибоку політичну кризу зі всіма наслідками, які з цього витікають. Все - на радість Кремлю, - наголошує Нусс.