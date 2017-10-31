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Блогер: контора, яка мала викоренити корупцію в Україні, перетворилась на піар-проект

Блогер: контора, яка мала викоренити корупцію в Україні, перетворилась на піар-проект
За словами блогера Дениса Андруса, найгучніша сьогоднішня новина більше скидається на черговий піар, а не на боротьбу з корупцією, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що сьогодні НАБУ затримало сина очільника МЗС Арсена Авакова. Власне, це ще раз доводить, що контора, яка мала займатись викоріненням корупції та поверненням у казну коштів, стала піар-проектом. Звіти від НАБУ вражають уяву – провадження по 371 справі, які передбачають шкоду, завдану державі, у розмірі 87,1 мільярдів гривень. Але у результаті виявляється, що конфісковано коштів тільки на 136 мільйонів, а до суду доведено тільки 78 справ. Організація, яка коштує українському бюджету щорічно 450 мільйонів, перемогла у суді тільки в 16 справах. Мильна булька, не інакше.

Для порівняння – антикорупційний директорат Румунії за рік направляє до суду 1200 справ. Звісно, можна виправдовуватись відсутністю Антикорупційного суду – але вже створена САП не направляє розслідувані НАБУ справи до суду через «брак доказів». З іншого боку, наприклад, Генеральній прокуратурі ніхто не перешкоджає повертати до бюджету мільярди гривень, хоча суди так само випускають підозрюваних під заставу та повертають справи на дослідування. Тому і затримання Авакова-молодшого сприймається як звичайний піар-хід, який очікувано закінчиться нічим, - зауважує блогер.
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