валюта
СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Геращенко розповів хто стоїть за затриманням сина Авакова: помста «грузинської команди»

Геращенко розповів хто стоїть за затриманням сина Авакова: помста «грузинської команди»
Народний депутат Антон Геращенко у своєму особистому коментарі для програми «Ситуація» розповів хто саме стоїть за арештом сина очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали «Прямого».

Так, Геращенко зауважує, що політична та особистісна мотивація цього провадження видні неозброєним оком. За його словами, можна допустити помсту від так званої «грузинської команди» (варто зауважити, що Гізо Углава, якого Геращенко назвав «одним із керівників грузинської команди», займає посаду першого заступника Директора НАБУ - ред). Нардеп також наголосив, що слідство у цій справі тривало більше двох років і було безрезультатним. Відтак, Геращенко переконаний, що у справи немає ніякого юридичного контексту.

Народний обранець зауважив, що суд щодо обрання запобіжного заходу відбудеться вже найближчим часом. Скоріше за все, Авакова-молодшого відпустять під заставу, а слідство надалі покаже, що для затримання немає підстав. До того ж нардеп наголосив, що те, що відбулось, є дуже поганим прикладом, адже НАБУ – вже другий орган після НАЗК, від якого чекали справжньої боротьби з корупцією, а отримали лише піар-заяви.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В МИД РФ пообещали защищать «соотечественников» в Украине и Балтии

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
31 окт 2017
7505

В МИД РФ пообещали защищать «соотечественников» в Украине и Балтии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе выступления на конференции «Столетие Русской революции: единение ради будущего», участниками которой стали россияне, проживающие в

31 окт 2017
5812

Убийство Амины Окуевой: стало известно о пророческих словах добровольца АТО

На своей странице в соцсети Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил, что Амина Окуева, народный герой и доброволец АТО, погибшая вчера недалеко от Киева в результате диверсии, осознавала, что она в

31 окт 2017
4775

Огрызко: Когда Манафорт начнет говорить, для многих людей в Украине радикально изменится ситуация

В интервью одному из украинских интернет-изданий бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что сложившаяся ситуация относительно судебного разбирательства против

Последние новости

Правительство признало огромную нехватку денег для субсидий

Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

В ГПСУ может появиться собственная разведка

Блогер: то, что мы видели сегодня – это не шоу задержания Авакова младшего, а суицид Сытника

Блогер: всі готові критикувати спецслужби, але чи заслужено?

Самолет рейса Москва-Стамбул совершил экстренную посадку в Одесском аэропорту

Грузовые тарифы "Укрзализныци" взлетят на 15%

Донік: я не хотів піднімати цю тему, але цинізм просто зашкалює

Грицак заявив, що СБ нарешті затримала вбивцю Хараберюша

Геращенко розповів хто стоїть за затриманням сина Авакова: помста «грузинської команди»

Експерт: те, що відбувається в США, дуже вигідно для України

Аваков нарешті прокоментував затримання свого сина НАБУ

Експерт: сьогодні ми бачили не затримання сина Авакова, а суїцид Ситника

Експерт: ось така корупційна солідарність в Україні

У «Батькивщины» впервые за долгие годы появился достойный конкурент

У БПП на этих выборах была система и воля к победе, – эксперт

Благодаря акции «революционеров», продажи «Рошен» бьют рекорды, – Ахеджаков

Березовец: введение визового режима не остановит диверсантов и шпионов, а только добавит проблем украинцам, которые на заработках

Банк Порошенко за 9 месяцев увеличил прибыль в 2,5 раза

Блогер: Лавров четко дал понять – Россия будет защищать своих «соотечественников» за границей, но никак не в самой России

 Новости за день