Геращенко розповів хто стоїть за затриманням сина Авакова: помста «грузинської команди»

Народний депутат Антон Геращенко у своєму особистому коментарі для програми «Ситуація» розповів хто саме стоїть за арештом сина очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали «Прямого».
Так, Геращенко зауважує, що політична та особистісна мотивація цього провадження видні неозброєним оком. За його словами, можна допустити помсту від так званої «грузинської команди» (варто зауважити, що Гізо Углава, якого Геращенко назвав «одним із керівників грузинської команди», займає посаду першого заступника Директора НАБУ - ред). Нардеп також наголосив, що слідство у цій справі тривало більше двох років і було безрезультатним. Відтак, Геращенко переконаний, що у справи немає ніякого юридичного контексту.
Народний обранець зауважив, що суд щодо обрання запобіжного заходу відбудеться вже найближчим часом. Скоріше за все, Авакова-молодшого відпустять під заставу, а слідство надалі покаже, що для затримання немає підстав. До того ж нардеп наголосив, що те, що відбулось, є дуже поганим прикладом, адже НАБУ – вже другий орган після НАЗК, від якого чекали справжньої боротьби з корупцією, а отримали лише піар-заяви.