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Експерт: ось така корупційна солідарність в Україні

Експерт: ось така корупційна солідарність в Україні
Як зауважує політичний та економічний експерт Сергій Фурса, за роки незалежності в Україні сформувалось щось на кшталт Кодексу корупційної етики. Тим не менш, періодично навіть його правила порушуються, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис блогера в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що зазвичай корупційна солідарність по-українськи передбачала неписане правило: «Не можна тиснути на членів сім’ї противника. Не можна залучати членів сім’ї противника до різноманітних політичних «розбірок».

Власне, з такими благородними правилами не можна не погодитись. Але їх можна трохи доповнити: не можна залучати членів сім’ї до тендерів у міністерстві, яке очолює батько. От тоді точно не виникатиме жодних питань, - зауважує блогер. Нагадаємо, сьогодні детективи НАБУ провели обшук у помешканні сина очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова. Олександр Аваков затриманий, запобіжний захід для нього обиратиме суд вже найближчим часом. Сину міністра інкримінують можливу участь у розтраті державних коштів при тендері на закупівлю рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ (так звана справа про «золоті рюкзаки»). Деталей провадження поки-що не розкривають.
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