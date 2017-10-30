Експерт: Тимошенко зазнала руйнівного провалу тоді, коли як ніколи повинна була перемагати

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За словами блогера Mason Lemberg, ще ніколи Тимошенко не зазнавала такого гучного провалу, якого зазнала цієї неділі на виборах до ОТГ, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта.Так, блогер наголошує, що на вчорашніх виборах до ОТГ партія Тимошенко повинна була стати одним із фаворитів. По-перше, це були перші з 2015 року більш-менш масові вибори – кількість зареєстрованих виборців сягнула 1,3 мільйони. По-друге, територіально вибори охоплювали села і невеликі містечка, в яких традиційно проживає левова частка електорату Тимошенко. Наприклад, на виборах 2015 року саме там Тимошенко розгромно виграла, так само розгромно програвши у великих містах. Для того, щоб мати змогу претендувати на президенство, у таких регіонах Тимошенко повинна мати 40% підтримки і більше. По-третє, регіони, в яких проводились вибори (Сумщина, Черкащина, Житомирщина) традиційно є оплотом Тимошенко.Тим не менш, Тимошенко взяла 13 ОТГ з 201 – особливо відчутно це на фоні того, що БПП отримав 60 ОТГ. Ще гірше склалась ситуація з головами громад – тут БПП отримав більше сотні мандатів, а «Батьківщина» - трохи більше десятка. Це свідчить, що вчора Тимошенко з тріском провалилась у своїй твердині. З огляду на те, що в переважній більшості випадків кандидати від Тимошенко сприймались як опозиція, можна зробити висновки про те, яка кількість в Україні провесно налаштованого електорату. Що ж, не бути Тимошенко президентом, - наголошує експерт.