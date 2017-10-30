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Експерт: Тимошенко зазнала руйнівного провалу тоді, коли як ніколи повинна була перемагати

Експерт: Тимошенко зазнала руйнівного провалу тоді, коли як ніколи повинна була перемагати
За словами блогера Mason Lemberg, ще ніколи Тимошенко не зазнавала такого гучного провалу, якого зазнала цієї неділі на виборах до ОТГ, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис експерта.

Так, блогер наголошує, що на вчорашніх виборах до ОТГ партія Тимошенко повинна була стати одним із фаворитів. По-перше, це були перші з 2015 року більш-менш масові вибори – кількість зареєстрованих виборців сягнула 1,3 мільйони. По-друге, територіально вибори охоплювали села і невеликі містечка, в яких традиційно проживає левова частка електорату Тимошенко. Наприклад, на виборах 2015 року саме там Тимошенко розгромно виграла, так само розгромно програвши у великих містах. Для того, щоб мати змогу претендувати на президенство, у таких регіонах Тимошенко повинна мати 40% підтримки і більше. По-третє, регіони, в яких проводились вибори (Сумщина, Черкащина, Житомирщина) традиційно є оплотом Тимошенко.

Тим не менш, Тимошенко взяла 13 ОТГ з 201 – особливо відчутно це на фоні того, що БПП отримав 60 ОТГ. Ще гірше склалась ситуація з головами громад – тут БПП отримав більше сотні мандатів, а «Батьківщина» - трохи більше десятка. Це свідчить, що вчора Тимошенко з тріском провалилась у своїй твердині. З огляду на те, що в переважній більшості випадків кандидати від Тимошенко сприймались як опозиція, можна зробити висновки про те, яка кількість в Україні провесно налаштованого електорату. Що ж, не бути Тимошенко президентом, - наголошує експерт.

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