Експерт пояснила про що свідчать результати виборів ОТГ

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Політичний оглядач Олеся Яхно-Белковська на персональній сторінці в соціальній мережі оцінила попередні результати виборів до ОТГ, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, політолог наголошує, що явка на голосування склала трохи більше сорока восьми відсотків зареєстрованих виборців. Попередні результати за 201 ОТГ показують, що БПП «Солідарність» може похвалитись більше, ніж тринадцятьма відсотками голосів, «Батьківщина» - одинадцятьма відсотками, Аграрна партія набрала майже п’ять відсотків, а «УКРОП» - три з половиною відсотки. По два відсотки набрали «Наш край» і Радикальна партія, по відсотку – «Самопоміч» і «Свобода», по піввідсотка – Опозиційний блок, «Відродження» та Народний Фронт. Якщо говорити про голів ОТГ, то сто одинадцять місць отримали висуванці БПП, дванадцять – «Батьківщини», по п’ять – Аграрної партії та «Нашого краю».Експерт зауважує, що лідерство БПП, яка отримала рівномірну підтримку практично у всіх ОТГ, наочно показало, що конструктивна повістка дня перемагає критиканство та деструктивність. У цьому контексті низці політичних сил, які будують свою програму виключно на критиці влади, варто задуматись. Цікаво, що «Батьківщина», яка не голосувала за децентралізацію, поспішила скористатись її перевагами і приписує успіхи децентралізації собі, - зауважує політолог.